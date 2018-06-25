РИАМО - 25 июн. Департамент информационных технологий Москвы продолжает работу над цифровой стратегией столицы «Умный город – 2030», в настоящее время начался последний этап разработки стратегии, который включает обсуждение оценочных показателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«После обсуждения отраслевой части документа стартовал последний этап разработки стратегии «Умный город – 2030» – обсуждение показателей, которое продлится до начала июля на сайте ict.moscow. Цель этапа — определиться с тем, как именно будут оцениваться успехи построения умного города», – отмечается в сообщении.

В качестве верхнеуровневых показателей стратегии предлагается использовать два индекса: качества жизни и качества городской среды. Они позволяют комплексно оценивать развитие по всем шести направлениям стратегии «Умный город – 2030» (человеческий и социальный капитал, городская среда, цифровая мобильность, городская экономика, безопасность и экология, цифровое правительство), а также сравнивать качество жизни в Москве и в других городах России.

Индекс качества жизни — комбинированный показатель, который измеряет достижения отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Индекс качества городской среды оценивает способность города удовлетворять объективные потребности и запросы своих жителей в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами жизнедеятельности.

Для каждого из шести направлений отраслевой части предусмотрены дополнительные индексы, которые ориентированы на специфику векторов, включенных в каждое конкретное направление. В рамках обсуждения каждому индексу можно ставить оценки, соглашаясь или не соглашаясь с целесообразностью их использования. Как и ранее, на каждой странице можно оставлять собственные комментарии.

«На сегодняшней день в обсуждении уже приняли участие более 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса. Авторам проекта стратегии направлено порядка 400 комментариев, предложений и замечаний. В мае 2018 года стратегия обсуждалась с международными экспертами, мировыми лидерами в области городской информатизации, представителями более 20 городов, в рамках клуба Сonnected Cities 2020, заседание которого впервые прошло в Москве. В июле программу «Умный город — 2030» будут обсуждать c горожанами на crowd.mos.ru», – добавляется в сообщении.

«Умный город – 2030» — это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей. Документ разрабатывается департаментом информационных технологий столицы с привлечением экспертов и бизнес-сообщества.