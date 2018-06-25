РИАМО – 25 июн. По результатам исследования Thompson Reuters Kortes, розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились в России за минувшую неделю, передает Федеральное агентство новостей.

«Стоимость бензина Аи-92 на данный момент составляет 41,76 рубля за литр. Цена бензина Аи-95 опустилась до 44,61 рубля за литр. В среднем стоимость на Аи-92 и Аи-95 опустилась на три и четыре копейки в России соответственно с 18 по 22 июня», – говорится в материале.

Самое значительное снижение стоимости Аи-92 было выявлено в Приволжском федеральном округе. Там топливо подешевело на 11 копеек, до 41,33 рубля. В Центральном федеральном округе цены на Аи-95 снизились до 44,92 рубля за литр.

При этом в Дальневосточном округе цены наоборот выросли. Так, бензин Аи-92 подорожал на 15 копеек, до 43,57 рубля за литр, а Аи-95 – на 17 копеек, до 45,33 рубля за литр.

По данным исследования Росстата, с 9 по 18 июня этого года стоимость бензина снизилась в 24 регионах страны.