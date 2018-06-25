РИАМО - 25 июн. Технопарк ЦАГИ выиграл конкурсный отбор на предоставление субсидии, на создание парка из бюджета региона выделят почти 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Первый конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии с целью создания технопарков в сфере высоких технологий состоялся 22 июня 2018 года. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило две заявки.

«Проект создания технопарка в сфере высоких технологий ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» набрал большее количество баллов. Бюджет проекта составит 122,8 миллиона рублей из них 25,8 миллиона рублей составят инвестиций от ФГУП «ЦАГИ», – отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, открытие Ттхнопарка ЦАГИ будет являться существенным вкладом в создание инновационной инфраструктуры региона.

«Технопарк ЦАГИ должен стать площадкой для обсуждения, обучения, инициирования новых бизнес-проектов и технических решений, коммуникационным центром обеспечения деятельности кластера авиационных технологий в целом. Цель создания технопарка – формирование эффективной научно-технологической цепочки, которая позволит использовать результаты фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в ЦАГИ и других научно-исследовательских институтах аэрокосмической направленности, для создания прототипов и готовой продукции в интересах российской экономики», – сказал Буцаев.

Он добавил, что создание технопарка обеспечит благоприятные условия для технических и бизнес-инноваторов, восстановит и укрепит научно-технические коллективы, известные своими передовыми разработками и уникальными знаниями.

Уже к 2020 году технопарк ЦАГИ должен обеспечить запуск не менее 10 инновационных проектов, создание 100 высокотехнологичных рабочих мест и привлечение 60 миллионов рублей инвестиций в проекты. К 2028 году объем привлеченных инвестиций должен составить не менее 460 миллионов рублей, количество проектов должно составлять не менее 20 в год, а количество рабочих мест не менее 160.

Согласно концепции, компании-резиденты после выхода на продажи будут перемещаться и размещать свое производство на территории создаваемого индустриального парка в городском округе Жуковский. Программа развития технопарков в сфере высоких технологий в Московской области направлена на создание инновационных точек роста в наукоградах Подмосковья, что позволит генерировать новые проекты и за счет предоставляемых услуг технопарка создавать и развивать высокотехнологичные компании.