РИАМО - 25 июн. Главгосстройнадзор приступил к проверке хода строительства мультимодального транспортного узла (ММТУ) на 19-м километре Минского шоссе, являющегося ключевым инфраструктурным объектом инновационного центра «Сколково», строительство завершат до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Транспортный узел общей площадью 69 112 квадратных метров представляет собой закрытый пешеходный переход над железнодорожными путями и Минским шоссе, который является связывающим пунктом между остановкой «Инноцентр», территорией ИЦ «Сколково» и микрорайоном Трехгорка Одинцовского района, также здесь возводятся деловой центр и торговый комплекс.

«В составе транспортного узла строятся также конкорс – распределительный зал для пассажиров, остановочные пункты общественного транспорта и другие объекты транспортной инфраструктуры. Все это позволит обеспечить посетителей и резидентов инновационного центра «Сколково» и жителей Западного округа Москвы и прилегающих районов области современной деловой и развлекательной инфраструктурой», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного региона Артур Гарибян.

В настоящее время на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, прокладка внутренних инженерных систем. Гарибян также отметил, что в рамках возведения первого этапа планируется создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Завершить строительство транспортного узла планируется в четвертом квартале 2018 года. Застройщиком объекта является ООО «Финмаркт», финансирование – средства инвестора.