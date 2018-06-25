РИАМО – 25 июн. Правительство РФ решило внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», регулирующие процедуру бракосочетания, передает Федеральное агентство новостей.

Цель предлагаемых нововведений – дать россиянам возможность заранее выбирать и бронировать дату свадьбы.

«Семейный кодекс в нынешней редакции позволяет подавать заявление на бракосочетание в ЗАГС лишь за месяц. При этом на практике люди начинают готовиться к свадьбе заранее. По новому закону заявление можно будет подавать даже за год, причем молодожены могут сами выбрать подходящую им дату свадьбы», – говорится в сообщении.

У граждан также больше нет необходимости дополнительно посещать ЗАГС до самой регистрации. При подаче заявления через портал можно также сразу оплатить госпошлину – в этом случае действует понижающий коэффициент 0,7. То есть, фактически пользователь портала при подаче заявления в ЗАГС в электронном виде и оплате госпошлины на сайте получает скидку.

«В Москве уже не первый год действует следующий порядок, в рамках которого молодые пары могут подавать заявление на регистрацию брака за шесть месяцев в электронном виде», - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

В ряде других субъектов РФ подавать заявление можно за несколько месяцев – особенно это касается городов-миллионников.