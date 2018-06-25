РИАМО - 25 июн. В Подмосковье в текущем году технические средства реабилитации (ТСР) получили более 20 тысяч инвалидов из 32 тысяч, подавших заявки, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

В Москве прошла встреча представителей регионального отделения ФСС РФ и общественных организаций и ведомств Подмосковья.

«На сегодняшний день в филиалы регионального отделения фонда обратилось более 32 тысяч человек за обеспечением ТСР и выплатой компенсации, из них более 20 тысяч человек обеспечено ТСР в рамках заключенных государственных контрактов. Кроме того, на текущую дату выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные ТСР на сумму около 200 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

В настоящее время региональное отделение Фонда социального страхования заключило 27 госконтрактов на закупку ТСР на сумму более 800 миллионов рублей.

«По состоянию на 14 июня 2018 года региональным отделением заключены контракты на поставку и изготовление всех основных технических средств реабилитации, необходимых инвалидам Московской области», – сообщил управляющий отделением Дмитрий Рябов в ходе встречи.

Также на встрече обсудили ряд инновационных проектов Фонда социального страхования, направленных на усовершенствование системы обеспечения граждан льготной категории ТСР: «Социальный навигатор», «Служба одного окна», «Выдача ТСР через торговые сети» и другие.