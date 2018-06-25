РИАМО – 25 июн. Из-за вспышек птичьего гриппа в соседних с Россией странах Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на российской границе, сообщает Газета.ru.

«России эпидемия птичьего гриппа не угрожает, однако на время проведения чемпионата мира по футболу-2018 было принято решение усилить надзор за продуктами питания», – говорится в сообщении ведомства.

На 1 июня 2018 года только на приграничных с Россией территориях зарегистрировано более 80 очагов этой инфекции, в том числе в Японии и Южной Корее – по 14 очагов, в Тайване – 73, Китае – пять.

Случаи птичьего гриппа наблюдались в пяти российских регионах, в основном в личных хозяйствах. Среди людей случаев заражения не зафиксировано, отмечается в материале.