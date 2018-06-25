РИАМО - 25 июн. Белоруссия занимает четвертое место среди стран – торговых партнеров Москвы, товарооборот между сторонами по итогам прошлого года увеличился на 28% и достиг 6,7 миллиарда долларов США, говорится в сообщении пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

В Бресте состоялось пятое заседание рабочей группы по координации взаимодействия Белоруссии и Москвы. В заседании приняли участие представители департамента, префекты Западного и Восточного административных округов Москвы, руководство Московской торгово-промышленной палаты, представители министерств и ведомств Белоруссии, руководство Брестской и Могилевской областей, Мингорисполкома.

«Беларусь занимает четвертое место среди государств – партнеров Москвы. При этом товарооборот между Беларусью и Москвой имеет хорошую положительную динамику. Если сравнить результаты 2017 года с 2016-м, то товарооборот между Москвой и Республикой Беларусь вырос более чем на 28% и составил 6,7 миллиардов долларов. Это хорошая динамика. Причем мы покупаем больше, чем продаем», - сказал префект Восточного административного округа (ВАО) столицы Всеволод Тимофеев.

По его словам, помимо торгово-экономических связей, развиваются контакты в гуманитарно-культурной сфере. Ярким примером такого сотрудничества станет открытие Московского дворика в Могилеве.

«Этот проект обсуждался с жителями города, они принимали в этом участие. Проект предусматривает создание детских площадок, футбольного поля. Такой подарок от москвичей могилевчане получат уже этим летом», - добавил Тимофеев.

Москвичи отметили высокое качество белорусской продукции и предложили предприятиям Белоруссии более активно участвовать в проводимых в Москве торгах по закупке товаров. Белорусские производители готовы поставлять в российскую столицу электробусы, созданные специально для российского рынка новые модели погрузчиков и снегоуборочной техники, развивать совместное производство троллейбусов.