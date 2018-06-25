РИАМО - 25 июн. В июле жители Москвы и Подмосковья станут свидетелями редчайшего совпадения двух небесных явлений - полного затмения Луны и великого противостояния Марса, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Как отмечают астрономы, июль станет самым важным астрономическим месяцем этого года, ведь именно в середине лета произойдет несколько ярких и даже редких небесных явлений. Первое из них состоится 6 июля, когда Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца. 13 июля произойдет частное затмение Солнца, которое в России наблюдаться не будет.

«Двадцать седьмого июля в Москве и на большей территории нашей страны можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономический событий – полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса. Красная планета в эти дни подойдет на ближайшее расстояние к Земле, и в телескоп можно будет разглядеть детали ее ландшафта», - говорится в сообщении.

И, наконец, в конце месяца пройдет летний звездопад. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума 29-30 июля и обещает наблюдателям до 16 метеоров в час. Однако в этом году наблюдать за падающими звездами помешает Луна. Она будет иметь фазу, близкую к полнолунию, и подойдет близко к радианту – точке вылета метеоров.