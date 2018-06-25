РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе рейда выявили шестерых нарушителей чистоты и порядка, у которых отсутствовали договоры на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 23 июня, сотрудники территориального управления в микрорайоне Климовск совместно с сотрудниками полиции провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел на улицах Железнодорожная и Пролетарская, в ходе которого было установлено шесть собственников домовладений, у которых отсутствовали договоры на вывоз мусора», – говорится в сообщении.

Четыре собственника заключили договор в тот же день, на двух собственников готовятся документы об административном правонарушении, которое грозит штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве», в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Заключить договор на вывоз мусора с одной из компаний можно в будни с 10:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, в помещении территориального управления по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 5, кабинет №4.