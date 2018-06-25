РИАМО - 25 июн. Выпускной вечер в столичном парке Горького собрал свыше 20 тысяч человек, для которых выступили порядка сотни артистов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выпускной в парке Горького отметили больше 20 тысяч человек. Праздничное настроение создавали около 100 артистов. Хедлайнеров ребята выбирали сами на портале «Активный гражданин». Судя по фото, праздник удался», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Праздничная программа в парке Горького началась вечером 23 июня и продолжалась ‪до 6 утра 24 июня. В парке работало восемь тематических зон, а также фотозоны. Для выпускников выступили исполнители Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah и другие. По традиции артистов концертной программы выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в проекте «Активный гражданин».

Ранее на сайте МВД России сообщалось, что выпускной вечер в парке Горького прошел без нарушений и происшествий.