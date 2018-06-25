РИАМО - 25 июн. Жилой дом общей площадью 8363 квадратных метра, состоящий из 14 этажей, планируют достроить в подмосковном Серпухове в следующем году, в данный момент происходит засыпка пазух котлована, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к очередной проверке строительства второй очереди многоэтажной жилой застройки в микрорайоне Ивановские дворики города Серпухов. Планируемый срок завершения работ – в 2019 году», – говорится в сообщении.

Это будет 14-этажный жилой дом площадью 8363 квадратных метра, в нем будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Жилая площадь составит 2830 квадратных метров.

«В настоящее время ведутся работы по обратной засыпке пазух котлована и монтажу железобетонных панелей первого этажа», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей территории обустроят парковочные места, детская, спортивная и хозяйственная площадки.

Застройщиком выступает ООО «Партнерство». Финансирование происходит за счет средств инвестора.