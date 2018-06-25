РИАМО - 25 июн. Врачи центральной городской больницы в подмосковном Домодедове прооперировали женщину с очень высоким артериальным давлением, стентирование почечных артерий спасло пациентке жизнь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Домодедовскую центральную городскую больницу поступила женщина с тяжелой артериальной гипертензией - артериальным давлением 280/140. Врачи сосудистого центра, работающего на базе больницы, провели пациентке операцию по стентированию почечных артерий, нормализовали кровяное давление и фактически спасли женщине жизнь», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По словам министра, такая сложная операция была проведена в медучреждении впервые.

«Высокотехнологичная помощь на территории Московской области продолжает развиваться. Например, специалисты из Домодедова с начала года выполнили 10 операций по тромбоэкстракции - удалению тромбов при инсульте. Всего за пять месяцев 2018 года уже более 26 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях Подмосковья. Это почти на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», - добавил Марков.

Сосудистый центр на базе Домодедовской ЦГБ открылся в конце 2016 года. В учреждении созданы все необходимые условия для оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульт) и острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда), включая выполнение эндоваскулярных (внутривенных) хирургических вмешательств и нейрохирургических операций.