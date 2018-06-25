РИАМО - 25 июн. Сборная России проиграла команде Уругвая в матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с разгромным счетом 0:3, сообщает Газета.ru.

Встреча прошла в понедельник на стадионе «Самара Арена».

«Мячи в ворота Игоря Акинфеева забили Луис Суарес, Диего Лашальт и Эдинсон Кавани», - говорится в сообщении.

После удаления Игоря Смольникова сборная России играла в меньшинстве.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.