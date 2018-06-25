РИАМО – 25 июн. Матч между сборными России и Уругвая на стадионе «Самара Арена» пришло в понедельник посмотреть свыше 41 тысячи зрителей, сообщает Газета.ru.

«Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая посетило 41970 зрителей. Стадион в Самаре не полностью заполнен – виднеются пустые места», – говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.