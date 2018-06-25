РИАМО - 25 июн. В Раменском районе Подмосковья завершается капитальный ремонт детской школы искусств, в сентябре она примет более 2 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Капитальный ремонт и техническое переоснащение здания школы на улице Чугунова были проведены в рамках реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Стоимость работ составила 130 миллионов рублей. К сентябрю школа заработает на полную мощность: обучаться в ее стенах смогут более 2 тысяч детей», - отмечается в сообщении.

В настоящее время на новой школе уже появилась вывеска. С появлением в Раменском детской школы искусств решится проблема нехватки мест для учеников учреждений дополнительного образования.

Как отметил глава Раменского района Андрей Кулаков, здание школы искусств включено в программу «Светлый город»: вскоре будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка фасада здания.