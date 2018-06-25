РИАМО - 25 июн. В реабилитационном центре Серпухова «Меридиан» активно тестируют новую форму инновационного экзоскелета, который предназначен для восполнения утраченных функций и увеличения силы мышц человека за счет внешнего каркаса и приводящих элементов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Амбулаторные курсы реабилитации уже прошли 15 человек и у всех только положительная динамика в восстановлении. Пройти реабилитацию по специальной комплексной программе «ЭкзоАтлет» стало возможным в этом году. Курс реабилитации составляется индивидуально и варьируется от десяти дней до одного месяца», – рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В конце 2016 года специалисты Серпуховского центра реабилитации инвалидов «Меридиан» посетили выставку в Крокус-Экспо, посвященную демонстрации новой разработки под названием «Экзоскелет». Она позволяет людям без возможности передвижения с различными травмами позвоночника заново обучиться ходьбе.

«По возможности мы строим реабилитационное направление нашей работы на основе последних инновационных разработок», – заключила Фаевская.