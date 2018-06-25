Как пересмотреть кадастровую стоимость участка в Подмосковье

От чего зависит кадастровая стоимость
В Московской области проходит массовая легализация объектов недвижимости дачников. Куда обращаться для пересмотра кадастровой стоимости земельных участков и строений, читайте в материале РИАМО.
Кадастровая стоимость – это рыночная стоимость объекта недвижимости, которая определяется в процессе государственной кадастровой оценки. На ее формирование влияет множество факторов: территория и площадь земельного участка, его категория, вид разрешенного использования и др.
При массовой государственной кадастровой оценке в отдельных случаях возникают ошибки в определении стоимости недвижимости. От того, насколько правильно произведена оценка кадастровой стоимости объекта недвижимости зависит расчет размера земельного налога.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости не должна резко отличаться от рыночного уровня цен. Как правило, превышение кадастровой стоимости над рыночной связано с ошибками в ее определении. Также речь может идти о непринятии во внимание особенностей объекта недвижимости. Например, при отнесении объекта капитального строительства не к той стоимостной группе вида разрешенного использования рыночная и кадастровая стоимость могут отличаться в несколько раз.
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Как узнать кадастровую стоимость
Чтобы узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, можно обратиться к публичной кадастровой карте Росреестра – достаточно кликнуть по нужному участку земли. Чтобы упростить поиск, можно сразу ввести кадастровый номер участка в строке в левом верхнем углу карты.
Также кадастровую стоимость земли можно узнать с помощью отдельного сервиса Росреестра по тому же кадастровому номеру. Кроме того, эту информацию можно получить в виде выписки в разделе «Получение выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
Обращение в Минмособлимущество
Чтобы добиться пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости, необходимо обратиться в Министерство имущественных отношений Московской области. Для этого нужно написать заявление на имя министра, приложив копии документов, подтверждающих выявленную ошибку:
- о регистрации права,
- кадастровые паспорта или кадастровые выписки,
- письма администрации района или т.п.
Заявление и документы принимаются по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1, здание бюро пропусков, окно «Прием корреспонденции».
Также их можно отправить на электронную почту министерства mio@mosreg.ru.
Также заявление о пересмотре кадастровой стоимости можно направить на портал «Добродел» в разделе «Сообщить о высокой кадастровой стоимости участка».
Срок рассмотрения заявлений занимает 30 календарных дней. Заявителю направляется мотивированный ответ о наличии или отсутствии кадастровых ошибок.
В случае выявления ошибки Минмособлимущество проводит перерасчет кадастровой стоимости, утверждает результаты новой кадастровой оценки
и направляет сведения о новой кадастровой стоимости в кадастровую палату для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
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Обращение в Комиссию Росреестра
Если по результатам проверки специалисты не выявили ошибок при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, но при этом она все равно значительно превышает рыночную (выше стоимости сделок по аналогичным объектам), то целесообразно обратиться в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Московской области. В нее входят представители Росреестра, Кадастровой палаты Московской области, Минмособлимущества и представитель сообщества оценщиков.
В комиссию необходимо направить заявление в произвольной форме и следующие документы:
- справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости и дате определения кадастровой стоимости (выдается любым отделом кадастровой палаты);
- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа или выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости (если заявление подается правообладателем);
- документы, подтверждающие недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости (если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений);
- отчет об оценке объекта недвижимости (если заявление
о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления
в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости).
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается в течение одного месяца с даты его поступления. В срок 7 дней комиссия направляет уведомление о поступлении заявления и принятии его к рассмотрению с указанием даты в орган местного самоуправления, на территории которого расположен объект недвижимости, результаты определения кадастровой стоимости которого оспариваются, и лицу, обладающему правом на такой объект недвижимости. При желании заявитель может лично присутствовать на заседании комиссии.
Заявление и документы можно направить в комиссию почтовым отправлением по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13. Заявление можно подать лично по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 46, каб. 715. Телефон для связи: 8 (499) 264-40-22.
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