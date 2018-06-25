Как пересмотреть кадастровую стоимость участка в Подмосковье

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В Московской области проходит массовая легализация объектов недвижимости дачников. Куда обращаться для пересмотра кадастровой стоимости земельных участков и строений, читайте в материале РИАМО.

Кадастровая стоимость – это рыночная стоимость объекта недвижимости, которая определяется в процессе государственной кадастровой оценки. На ее формирование влияет множество факторов: территория и площадь земельного участка, его категория, вид разрешенного использования и др.

При массовой государственной кадастровой оценке в отдельных случаях возникают ошибки в определении стоимости недвижимости. От того, насколько правильно произведена оценка кадастровой стоимости объекта недвижимости зависит расчет размера земельного налога.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости не должна резко отличаться от рыночного уровня цен. Как правило, превышение кадастровой стоимости над рыночной связано с ошибками в ее определении. Также речь может идти о непринятии во внимание особенностей объекта недвижимости. Например, при отнесении объекта капитального строительства не к той стоимостной группе вида разрешенного использования рыночная и кадастровая стоимость могут отличаться в несколько раз.

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