РИАМО - 25 июн. Симоновский суд Москвы постановил продлить на год испытательный срок Алексею Навальному по делу о растрате имущества «Кировлеса», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Продлить на один год испытательный срок, установленный осужденному Навальному Алексею Анатольевичу по приговору Ленинского районного суда города Кирова от 8 февраля 2017 года, а также возложить на Навального Алексея Анатольевича обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации четыре раза в месяц - каждый рабочий понедельник месяца», - сказал собеседник агентства.

Ранее Ленинский районный суд города Кирова вынес оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову приговор по так называемому делу «Кировлеса». Навальный получил условный пятилетний срок по делу о растрате имущества «Кировлеса», Офицеров получил четыре года условно.