РИАМО - 25 июн. В подмосковном Красногорске в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки началась надвижка пролетного строения путепровода над железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Красногорск началась надвижка пролетного строения левой стороны путепровода, который пройдет над железнодорожными путями Рижского направления МЖД. Работы осуществляются в рамках строительства второго пускового комплекса многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. В августе строители планируют осуществить надвижку пролетного строения левой стороны путепровода непосредственно над железной дорогой», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По его словам, общая протяженность пролетного строения составит порядка 253 метров. Искусственное сооружение будет опираться на шесть опор, для их сооружения потребовалось 2,85 тысячи тонн металлоконструкций и 7,4 тысячи кубометров бетона.

Строительство Красногорской транспортной развязки реализуется в три этапа. В IV квартале 2018 года на путепроводе завершатся основные строительно-монтажные работы, и будет открыто рабочее движение по новой трассе, что позволит ликвидировать пробки на данном транспортном узле. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2019 года.

Длина развязки составит около 9 километров, количество полос движения - шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность нового объекта превысит 80 тысяч автомобилей в сутки.

«Работы по всем трем пусковым комплексам ведутся параллельно. Завершается строительство правой стороны путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железную дорогу Рижского направления и уже началось возведение разворотной эстакады на Волоколамском шоссе. Продолжается переустройство инженерных коммуникаций, спрямление русла реки Баньки, идет строительство двух надземных и подземного пешеходных переходов. В строительстве объекта задействовано свыше 330 специалистов и 80 единиц техники», - сообщил директор проекта Петр Пономарев.

Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».