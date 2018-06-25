РИАМО - 25 июн. Следователи в подмосковном Ногинске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором под колесами автобуса погиб 3-летний ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
22 июня на автобусной остановке в городе Ногинске водитель автобуса сбил 3-летнего мальчика, который выпал из открытой двери маршрутки. Ребенок получил различные травмы и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
«По данному факту следственным отделом по городу Ногинску организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.
Следователи также устанавливают дополнительных очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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