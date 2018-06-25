РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В понедельник вечером на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной более 5 километров, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробка».

По данным сервиса, по состоянию на 18:25 на автотрассе А-107 в Подольске движение затруднено от автобусной остановки «50-й км» до остановки «Поворот на Никулино». Средняя скорость на данном участке автодороги составляет от 5 до 35 километров в час.

Помимо этого, пробки образовались и на Московской улице в микрорайоне Львовский, где по данным сервиса ранее произошло ДТП, на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, а также на проспекте Ленина, улицах Большая Серпуховская, Кирова, Стекольникова и других.