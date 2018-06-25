РИАМО - 25 июн. С понедельника банк «Возрождение» повысил ставки по вкладам физических лиц в долларах США, максимальная ставка составляет 2,3% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Максимальная ставка составляет 2,3% годовых при размещении средств на 547 дней во вклад «Моя выгода». Депозит не предполагает пополнения и снятия средств. Срок вклада составляет от трех месяцев до двух лет. Минимальная сумма – 300 долларов США», - отмечается в материале.

Депозит «Моя копилка» с ежемесячной выплатой процентов можно оформить под 0,8-2,2% годовых, срок размещения средств – от трех месяцев до двух лет, минимальная сумма – от 300 долларов США, условиями депозита предусмотрены довложения.

Доходность по вкладу «Комфортный плюс» с возможностью частичного снятия и пополнения теперь составляет 1,3-2,2% при сумме от 100 долларов США и сроке размещения от 181 до 1100 дней.

Вклад «Мои возможности» с частичным снятием и пополнением, сроком от полугода до двух лет и суммой от 300 долларов США можно оформить под 1,1-2% годовых.

Депозит «Максимальный доход», который можно открыть при условии одновременного оформления инвестиционного страхования жизни, теперь привлекается под 1,5-2,8% годовых. Средства можно разместить на срок от полугода до полутора лет.

При этом условия вклада «Результативный» с фиксированной ставкой на весь срок размещения 7% в рублях и 2% в долларах США, приуроченного к чемпионату мира по футболу в России, остаются без изменений. Минимальная сумма «Результативного» вклада составляет 50 тысяч рублей или 5 тысяч долларов США, максимальная не ограничена, срок размещения – 367 дней. В первые 30 дней депозит можно пополнять на любую сумму, частичное снятие не предусмотрено. Проценты не меняются на протяжении всего периода и выплачиваются в конце срока вклада.

Открыть вклады можно через интернет-банк, в банкоматах, терминалах и в любом офисе (вклад «Максимальный доход» можно оформить только в офисе). Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8-800-755-00-05 (бесплатно по России).