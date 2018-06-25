РИАМО - 25 июн. На городских территориях в подмосковном Раменском на прошлой неделе высадили почти три десятка берез им елей, часть деревьев украсила один из дворов города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«Пятничным утром на пересечении Северного шоссе и Профсоюзной улицы в Раменском были высажены 10 берез, чуть позже во дворе на улице Воровского – 17 елей», - отмечается в сообщении.

Как пояснил глава Раменского района Андрей Кулаков, молодые ели, которые высадили во дворе возле домов 3-5 на улице Воровского, станут украшением нового бульвара. Двор на улице Воровского станет первым из 42 дворов Раменского района, благоустроенных в этом году.

«Работа еще не закончена, но видно, что эта территория города будет необычна: использованы новые элементы не только при строительстве детской площадки, но и при благоустройстве бульвара, на котором появился декоративный «ручей» из мраморной крошки и мостик. Работы по благоустройству были согласованы с местными жителями. Открытие бульвара запланировано провести на следующей неделе», - сказал Кулаков.

Проект нового бульвара разработало МБУ «Содержание и благоустройство». Обслуживать его и ухаживать за юными деревцами будут также сотрудники этого учреждения.