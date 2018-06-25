РИАМО – 25 июн. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что продление профессиональной активности человека делает его жизнь полнее и дольше, передает РИА Новости.

По ее мнению, нынешних 55-летнюю женщину и 60-летнего мужчину рано списывать с точки зрения их активности.

«Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс», – сказала Скворцова.

Согласно современным исследованиям Всемирной организации здравоохранения, отметила министр, идет тотальное омоложение людей с точки зрения психической активности. Так, 50-летний человек в 2003 году показывал один и тот же когнитивный уровень, что и 58-летний в 2013-м году.

«Таким образом, незаметно для нас для всех за десять лет замедлилось снижение когнитивное, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах», – добавила глава Минздрава.

Она отметила, что также меняются представления о здоровом образе жизни, больше людей стараются правильней питаться и отказываются от вредных привычек.

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой, или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», – сказала Скворцова.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.