РИАМО - 25 июн. Жители Московской области могут проголосовать за реализацию в регионе социально значимых инвестиционных проектов на электронной площадке Евразийского инвестиционного союза, говорится в документе организации, который имеется в распоряжении РИАМО.

«Евразийский инвестиционный союз занимается привлечением средств в востребованные населением проекты социального значения. Союз начинает реализацию ряда социально значимых проектов в Москве и Московской области», - отмечается в документе.

В частности, на сайте союза создана и запущена в работу инвестиционная площадка. Она предназначена для презентации социально значимых проектов членами Евразийского инвестиционного союза в целях дальнейшего финансирования.

Жителям электронная площадка позволяет принимать активное участие в жизни региона, принимать решение о финансировании и реализации проектов социального значения. Кроме того, площадка предоставляет возможность стать членом союза, а также разместить свой проект для финансирования и получить на личный счет электронную международную единицу расчетов союза, обеспеченную золотом.

В целом инвестиционная площадка позволяет финансировать актуальные и востребованные населением проекты, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места, а также формирует положительную атмосферу дли привлечения дополнительных инвестиций в регион.

На данный момент на инвестплощадке от Подмосковья размещены проекты создания производства инновационного шумоизолирующего материала, сети пельменных, экологически безопасной линии по утилизации различных видов отходов и другие.

Союз по содействию социально-экономическому развитию регионов «Евразийский инвестиционный союз» - некоммерческая организация, предоставляющая финансирование для региональных социально значимых проектов, направленных на удовлетворение потребностей и повышение уровня благосостояния населения.