РИАМО - 25 июн. В начале июня сельскохозяйственные предприятия Раменского района Подмосковья успешно завершили весенне-полевые работы и начали заготовку кормов для животноводства, всего предстоит заготовить порядка 75 тысяч тонн кормов, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В ходе весенне-полевых работ сельхозпроизводители района посеяли зерновые культуры и рапс, кукурузу, картофель, овощи и кормовые культуры.

«В настоящее время хозяйства приступили к работам по уходу за посевами и заготовке кормов для животноводства. В этом году предстоит заготовить около 4 тысяч тонн сена, 32 тысячи тонн сенажа и 38 тысяч тонн силоса, что позволит обеспечить потребность в кормах собственного производства», - отмечается в сообщении.

Первыми к заготовке кормов приступили в ООО «РусМолоко», в отделении «Раменское». Ему необходимо заготовить 700 тонн сена, 10 тысяч тонн сенажа, 12 тысяч тонн силоса.

«Раменское» является самым крупным производителем молока в Раменском районе: оно ежедневно производит 30 тонн из 80 тонн молока, производимых в районе. На предприятии содержится 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 1,33 тысячи коров, причем в этом году дойное стадо увеличилось на 212 коров. В 2017 году валовое производство молока составило 10,25 тысячи тонн, а удой от коровы - 9150 килограммов.