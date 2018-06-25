РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В парке Талалихина Подольска 30 июня пройдет экологическая акция «Экодвор», посвященная раздельному сбору мусора, все желающие смогут сдать на вторичную переработку пластик, макулатуру и стекло, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Талалихина в Подольске 30 июня с 12:00 до 15:00 состоится акция «Экодвор», посвященная экологическому просвещению и приему раздельно собранных отходов от граждан. В рамках мероприятия можно будет сдать на вторичную переработку следующие виды вторсырья: макулатуру (бумагу, газеты, журналы, картон); пластик; стекло (бутылки, банки); металл (жестяные банки, крышки, аэрозольные баллончики)», – говорится в сообщении.

Участникам акции необходимо приносить вторсырье в чистом виде. Жестяные и алюминиевые банки лучше всего смять, а газеты, журналы и картон перевязать.

Также на акцию можно будет принести крышки от напитков для благотворительного движения #Доброкрышка и принять участие в фримаркете – безвозмездном обмене книгами и одеждой.