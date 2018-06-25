РИАМО - 25 июн. Арт-объект с изображением главного символа чемпионата мира по футболу 2018 в России – волка Забиваки появился на стене одного из жилых домов по улице в подмосковном Одинцове, живописное полотно площадью почти 400 «квадратов» создала команда уличных художников , говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Вместе со всей страной Одинцовский район сейчас болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу. Память об этом важнейшем спортивном событии теперь увековечена и в нашем муниципалитете – в Одинцове уличные художники завершили работы по созданию масштабного стрит-арт-объекта с изображением волка Забиваки. Работы были окончены в преддверии матча Россия-Уругвай, который состоится сегодня на стадионе «Самара Арена». Будем все вместе болеть и поддерживать нашу сборную, желаю ребятам удачи», - сказал глава района Андрей Иванов.

Команда уличных художников во главе с Дмитрием Левочкиным в течение недели работала над созданием полотна с изображением волка Забиваки – символа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Картина площадью 384 квадратных метра — 12 метров в ширину и 32 в высоту — украсила торец жилого дома в Одинцове на улице Чикина. При ее создании впервые в России была использована роспись фасада с применением оптической иллюзии. Фигура Забиваки выполнена металлизированной краской, белые элементы фона покрыты специальным светоотражающим составом.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.