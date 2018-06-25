РИАМО - 25 июн. В Подмосковье в 2018 году число застрахованных народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, выросло более чем на треть – почти до 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В настоящее время застраховано уже 2 460 народных дружинников, страхователем является Главное управление региональной безопасности Московской области», – говорится в сообщении.

В Подмосковье личное страхование членов народных дружин проводят с 2015 года, при этом в 2015 году насчитывалось 1,1 тысячи застрахованных дружинников, в 2016 году – 1,4 тысячи, в 2017 – 1,8 тысячи.

«Главное управление региональной безопасности Московской области постоянно совершенствует областное законодательство, связанное со страхованием членов народных дружин. Так, последними изменениями оговорено, что органы государственной власти могут осуществлять личное страхование дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка. Ранее страховка действовала только при участии в мероприятиях, проводимых полицией», – сказал заведующий отделом взаимодействия с общественными организациями правоохранительной направленности и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий ГУРБ Московской области Сергей Фадюшин.

По словам координатора Штаба народных дружин Московской области Андрея Губанова, наличие страховки повлияло на активность дружинников, в частности, увеличилось количество их выходов на дежурства и выездов на массовые мероприятия. В то же время за весь период осуществления личного страхования народных дружинников в Подмосковье не зафиксировали ни одного страхового случая.

По оценке Главного управления региональной безопасности Московской области, число граждан, участвующих в охране общественного порядка в Подмосковье, ежегодно будет увеличиваться до 15%. Каждый год ведомство осуществляет подготовку народных дружинников. В рамках обучения дружинники, в том числе, изучают приемы самообороны, позволяющие избежать наступления страхового случая.

По итогам 2017 года народные дружинники Подмосковья совместно с сотрудниками полиции осуществили 2 388 выходов на патрулирование улиц и мест массового пребывания граждан. В ходе совместных рейдов выявлено 19 преступлений, пресечено 1 713 административных правонарушений, задержаны и доставлены в полицию 1 629 правонарушителей.

Работа по привлечению граждан к охране общественного порядка, как действенная форма общественного контроля, нашла широкую поддержку и положительную оценку со стороны жителей Московской области.