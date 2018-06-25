РИАМО - 25 июн. В подмосковном Егорьевске ввели в эксплуатацию дом, построенный в рамках реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», в новое жилье переедут 68 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Сегодня в городском округе Егорьевск состоится вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. 68 человек переедут в трехэтажный жилой дом №3 с современными комфортными условиями, расположенный на переулке Нечаевский», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Таким образом, по словам министра, в Егорьевске будут расселены 29 жилых помещений общей площадью 739,5 квадратных метров.

Застройщиком многоквартирного дома выступила компания ООО «Жилстрой». В трехэтажном доме расположены 30 квартир, из них 21 квартира – однокомнатные, девять квартир – двухкомнатные. Общая площадь всех жилых помещений – 1060 квадратных метров. В доме есть автономная котельная.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев поздравил переселенцев с новосельем и сообщил, что уже формируется перечень домов для включения в новую государственную программу.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в Егорьевске восьмой год. За это время в округе расселены 54 многоквартирных дома, при этом почти тысяча человек переехали из бараков в новые квартиры.

«В 2018 году переселение реализуется в 23 муниципальных районах и городских округах региона. В общей сложности планируется переселить 5926 граждан. В городском округе Егорьевск, в частности, в текущем году в рамках данной программы планируется улучшить жилищные условия 193 гражданам», – напомнил Тагиев.