РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) – 25 июн. На строительной площадке в деревне Лопотово Солнечногорского района двух рабочих убило током, еще двое находятся в реанимации, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

«При проведении строительных работ стрела автокрана зацепила воздушные электролинии. В результате чего образовалась «дуга» напряжением свыше 10 000 вольт. Двое рабочих погибли на месте, еще двое доставлены в реанимационное отделение Солнечногорской ЦРБ», – сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются.