РИАМО - 25 июн. Гости фестиваля «Русский мир», который пройдет 30 июня в Сергиевом Посаде, смогут принять участие в самом массовом в Подмосковье мастер-классе по кулачному бою, сообщает телеканал ТВР24.

В Сергиевом Посаде 30 июня состоится второй фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Мероприятие включено в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Лицами «Русского мира» в этом году станут певица Пелагея, режиссер Федор Бондарчук, актер Михаил Пореченков и спортсмен Сергей Бадюк. Председателем попечительского совета фестиваля является легендарный спортсмен Александр Карелин.

«Заслуженный мастер спорта России Софья Очигава проведет самый массовый в Подмосковье мастер-класс по кулачному бою. Также в рамках мероприятия гости смогут познакомиться с такими национальными видами спорта, как перетягивание каната, городошный и гиревой спорт», - отмечается в материале.

Изюминкой фестиваля станет проведение соревнований по киле – это русская игра в мяч руками и ногами с приемами силового единоборства. В программу фестиваля также войдет конкурс по скандинавской ходьбе. По нескольким национальным видам спорта будут разыграны сертификаты разных номиналов для приобретения недвижимости в микрорайоне Троицкая слобода в Сергиевом Посаде.

Конноспортивная площадка представит гостям мастерство джигитовки, а также матчевую встречу сборных команд России и Кыргызстана по евразийской конноспортивной игре «Синий волк».

В зоне национальных единоборств и боевых искусств пройдут показательные выступления, мастер-классы, матчевые встречи и турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, самбо и другим видам.

Кроме того, гостей фестиваля «Русский мир» ждет ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, народные игры, культурная программа. В этом году впервые будет работать площадка, где все участники смогут познакомиться с секретами банного искусства.

«По благословению наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископа Феогноста 30 июня мы проводим в Сергиевом Посаде фестиваль «Русский мир». Цель этого мероприятия – популяризация наших традиционных, исконно русских видов спорта, а также демонстрация тех, которые существуют и в других странах», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что на площадке фестиваля можно будет увидеть борьбу на поясах, на кушаках, самбо.

«Вместе с этим мы хотим показать не только спортивное многообразие, но и культурное, духовное. На мероприятии будут представлены гончарное дело и иные ремесла. Будут организованы дискуссионные площадки. Также гостей ждет дегустация традиционной кухни разных народов мира, которая не оставит никого равнодушным. Можно будет поговорить, посмотреть и принять участие в мастер-классах, самому попробовать сделать что-то традиционное», - добавил министр.

Для участия в состязаниях открыта регистрация на сайте Живуспортом.рф. Фестиваль состоится на территории для проведения массовых мероприятий Свято-Троицкой Сергиевой лавры «Благовещенское поле» близ микрорайона Троицкая слобода.