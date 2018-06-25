РИАМО - 25 июн. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эйлитон» запустила уникальную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови, ее мощность составит 4 миллиона вакуумных пробирок в месяц, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Новая линия по производству вакуумных пробирок разработана итальянским производителем по заказу ООО «Эйлитон» и при активном участии специалистов отдела опытно-конструкторских разработок российской компании. Автоматизированная линия предназначена для выпуска отечественных вакуумных пробирок для взятия венозной крови UNIVAC всех модификаций.

«Производительность нового оборудования составит 4 миллиона пробирок в месяц, это порядка 50 миллионов единиц медицинской продукции в год. Таким образом, уже сегодня резидент особой экономической зоны «Дубна» сможет полностью обеспечить потребности здравоохранения Московской области в вакуумных пробирках. Кроме того, пока компания реализует свои изделия на российском рынке, но в ближайших планах – поставлять инновационную продукцию в страны СНГ», – сказал зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

У разработчика и производителя оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики компании «Эйлитон» большие планы по дальнейшему развитию предприятия. В дополнении к уже выпускаемым вакуумным пробиркам до конца года планируется начать производство специальных игл для взятия венозной крови.

«Мы намерены к концу 2018 года приобрести у итальянского партнера еще одну такую же линию. Таким образом, общая производительность трех линий будет не менее 14 миллионов вакуумных пробирок в месяц», – сказал генеральный директор ООО «Эйлитон», председатель совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов.

Кроме того, текущей осенью в сотрудничестве со шведской компанией Boule Medical AB, планируется локализовать на нашей базе производство реагентов для современных гематологических анализаторов серии Medonic. Сейчас реагенты закупаются в Швеции.