РИАМО - 25 июн. Традиционный татарский праздник Сабантуй отметили в городском парке «Скитские пруды» в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает телеканал ТВР24.

«Несмотря на экстремальную жару в 30 градусов, множество жителей Сергиева Посада пришли в воскресенье (24 июня - ред.) в парк «Скитские пруды» на народный татарский праздник Сабантуй», – говорится в сообщении.

Праздник организовали Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области и администрация Сергиево-Посадского района под эгидой правительства Подмосковья.

Участниками праздника также стала делегация Лаишевского муниципального района Татарстана, которая развернула на Скитских прудах импровизированное подворье.

Сабантуй – любимый праздник татарского народа. С 2002 года он официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.