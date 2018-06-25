РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Жители микрорайона Львовский Подольска попросили власти горокруга отремонтировать один из дворов, который не попал в план текущего года, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела в микрорайоне Львовский Александр Литвин.

В понедельник в территориальном отделе администрации округа в микрорайоне Львовский состоялся прием граждан, проводил его начальник отдела. Всего на прием в этот день обратилось около 10 человек, их вопросы касались благоустройства, капитального ремонта в многоквартирных домах и других.

«Жители многоквартирного дома №4 по улице Горького просили ранее нас включить в план работ по благоустройству дворовой территории свой адрес. Однако, из-за того, что дом маленький и в нем проживает небольшое количество людей, в голосовании на портале «Добродел» жители не смогли набрать достаточное количество голосов, и в план на текущий год данный двор так и не был включен. Могу сказать, что на данную ситуацию обратил внимание и глава округа Николай Пестов, который отметил, что в данном вопросе нужно искать пути решения», – сказал Литвин.

Он отметил, что данный адрес планируется включить в план работ по благоустройству дворовой территории на 2019 год. Помимо этого, жители попросили завершить ремонт отмостки в доме №3 по улице Магистральная, где в настоящее время приступили к капитальному ремонту кровли.

«Приемы жителей проходят в территориальном отделе администрации в микрорайоне Львовский еженедельно в понедельник и четверг с 10:00 до 16:00. Обратиться по любым вопросам могут все желающие», – пояснил Литвин.