РИАМО - 25 июн. Спасатели вытащили из воды мужчины, который пытался переплыть Терлецкий пруд в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Мужчина 1990 года рождения пытался переплыть пруд, потерял силы и стал тонуть. Спасатели станции «Терлецкая» подняли мужчину с глубины. Он жив, в сознании», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду скорой помощи.