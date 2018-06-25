РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Жители Люберец пожаловались в администрацию городского округа на незаконную парковку большегрузов у гимназии №20 на улице Южная, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Жители просят обратить внимание на то, что водители большегрузных автомобилей, в том числе, перевозящих огнеопасные вещества, организовали стоянку в непосредственной близости к гимназии №20. После их стоянки остается мусор, шины, продукты жизнедеятельности. Я прошу своих замов разобраться с ситуацией о которой сообщают горожане», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, в течение недели поступали обращения от жителей. Они просят отремонтировать тротуар вдоль Октябрьского проспекта в районе дома №373 и у домов №№15-17 вдоль улицы Побратимов. Поступали обращения с просьбой организовать вывоз мусора перед въездом в тоннель в городе Люберцы. Жители дома №24 на улице КСЗ в поселке Красково просят убрать мусор, оставшийся после ремонта крыши.

«В течение недели (18-24 июня – ред.) поступали обращения на не вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок на улице Воинов-интернационалистов, у дома №15 и Льва Толстого, у дома №11, улицы Побратимов, у домов №№12 и 18, на улице Митрофанова, у дома №21 и Красногорская, у дома №28, на Октябрьском проспекте, у дома №375, на улице Южная, у дома №19 и улице Мира, у дома №3. Такая же ситуация в поселке Малаховка, на улице Электропоселок, у дома №4. На улице Побратимов, у дома №16 необходимо убрать мусор и привести территорию в порядок», – подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что жители просят спилить аварийные деревья, нависающие над линиями электропередач в поселке Томилино, на улице Гоголя, дом №44 и в поселке Малаховка на пересечении улиц Центральной с Крупской. Жители обращают внимание на необходимость покоса травы на улице Побратимов и на улице Красногорской вдоль железной дороги. У дома №12 по улице Побратимов необходимо устранить надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси.

«Остаются неисполненными поручения по уборке несанкционированной свалки в деревне Жилино-1 поселка Томилино. Не выполнен ремонт съезда для маломобильных групп граждан в Малаховке на улице Шоссейная, дом №6. Не проведены работы по ямочному ремонту на Быковском шоссе, 26А в Малаховке. Обращаю внимание всех сотрудников администрации, кого касаются озвученные вопросы, исполнить поручения и навести порядок на территории», – заключил Ружицкий.