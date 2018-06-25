РИАМО – 25 июн. Памятные медали, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, пользуются популярностью на сайтах интернет-объявлений, говорится в сообщении пресс-службы компании Avito.

Монетные дворы Москвы и Санкт-Петербурга в конце марта выпустили медали, посвященные главному спортивному событию страны, которые вызвали большой интерес у покупателей на Avito. Ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу увеличил продажи товаров, посвященных этому турниру.

«Сразу после официального старта продаж медалей в конце марта они появились и на Avito. Сегодня на сайте продаются медали, посвященные чемпионату, сборным командам стран-участников, медали с изображением российских городов, в которых проводятся матчи, и с официальным символом – волком Забивакой», – говорится в материале.

С приближением чемпионата интерес к памятным медалям набирал обороты. За май спрос на них увеличился более чем в два раза, а в июне продолжил расти: спрос увеличился более чем в три раза, а предложение – почти в четыре раза.

Средняя стоимость медалей, изготовленных к мундиалю, в течение всего времени оставалась примерно на одном уровне и колебалась от 1605 рублей (4 июня) до 2083 рублей (21 мая). С начала старта продаж средняя цена поднялась на 4% и составила 1984 рубля. Зато максимальная цена взлетела с конца марта в 3,8 раза до отметки в 13,2 тысячи рублей.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.