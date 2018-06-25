РИАМО – 25 июн. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университет готов зачислить в 2018 году 10 тысяч студентов, из них 7 тысяч смогут учиться на бюджетной основе, передает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Три тысячи мест выделены для договорной основы обучения, а остальные 7 тысяч – для бюджетной. Мы ввели такое соотношение – 30 и 70 процентов – три года назад», — сказал он.

Также ректор отметил, что возможность договорного обучения появилась на направлении космических исследований, которое открылось два года назад.

«Речь не идет о космонавтах. Речь идет о тех, кто следит и отрабатывает различные ситуации на орбите, в условиях невесомости. Это питание, работа нервной системы, кровообращение и так далее. Также речь идет о системах управления кораблем, обработке информации», — пояснил Садовничий.

Прием документов от абитуриентов завершится 10 июля, затем состоятся дополнительные вступительные экзамены.