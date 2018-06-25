РИАМО - 25 июн. Московский сервис «Делисамокат» увеличил количество электросамокатов на 1 тысячу единиц, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник компании «Делимобиль».

«Сервис краткосрочной аренды электросамокатов – «Делисамокат» увеличивает количество самокатов на улицах Москвы. С сегодняшнего дня жителям и гостям города будет доступно на 1 тысячу электросамокатов больше, а суммарный парк сервиса составит 2 650 самокатов», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дополнительные самокаты отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемыми пользователями и городскими властями. Электросамокат весит 12,5 килограмм без дополнительной батареи и 14 килограмм с дополнительной, а также позволяет развивать скорость до 24 километров в час и поддерживает заряд в среднем на 20-30 километров поездки.

«Самокаты по-прежнему будут распределенных по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами ТТК. Кроме стационарных пунктов аренды в городе также действуют и мобильные, расположенные в специально оборудованных автомобилях. Однако теперь пополнение пунктов аренды будет происходить чаще», – добавил собеседник агентства.

Аренда электросамокатов «Делисамокат» был запущен 18 мая 2018 года. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей, а количество поездок приближается к 20 тысячам.