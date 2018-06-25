РИАМО (РЕУТОВ) - 25 июн. Почти 50 выпускников из школ Реутова получили медали «За особые успехи в учении», сообщил глава города Станислав Каторов.

«В этом (2018 году – ред.) году школы в Реутове окончили 335 человек. Из них 48 получили золотые медали. Мы гордимся ребятами и уверены, что впереди у них новые победы и достижения. Поздравляю всех педагогов, родителей и выпускников с этим знаменательным событием», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, глава вручил медалистам заслуженные награды на площади перед администрацией во время выпускного бала, который в этом году был стилизован под чемпионат мира по футболу.