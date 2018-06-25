РИАМО - 25 июн. На международном музыкальном фестивале «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области для семей с детьми проведут бесплатные квесты, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции в РИАМО директор музея «Горки Ленинские» Олег Хромов.

Фестиваль пройдет 7 и 8 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского района Московской области. В программе заявлены оркестр Петра Востокова, музыканты из США, Швеции, Армении. Оркестром-резидентом фестиваля выступит Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

«В течение двух дней мы абсолютно бесплатно для семей, которые придут с детьми, будем проводить бесплатные квесты. Первый квест будет посвящен джазу, а второй будет посвящен джазу и семье, так как 8 числа будет день семьи, любви и верности», – сказал Хромов.

Он отметил, что перед усадьбой в музее-заповеднике «Горки Ленинские» для участников джазового фестиваля подготовили поле для минифутбола.

«Еще у нас будет несколько увлекательных викторин, связанных с фотозонами, а потом, я уверен, Игорь Михайлович (Бутман – ред.) захочет наградить победителей в конце 7 и 8 числа. Призом будет футбольный мяч с подписью нашего народного артиста», – добавил Хромов.