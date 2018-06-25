РИАМО - 25 июн. Около 130 тонн макулатуры собрали в ходе экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», которая проходила с 25 апреля по 25 июня в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В эко-марафоне приняли участие все муниципалитеты Московской области без исключения», – сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещеева.

По ее словам, в результате акции собрали 128 950 килограмм макулатуры.

«Города – победители будут награждены призами на торжественной церемонии в доме правительства Московской области», – отметила Плещеева.