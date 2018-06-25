РИАМО - 25 июн. Всероссийский консилиум заслуженных врачей России «Медицина народного доверия» состоится 26-28 июня 2018 года, одной из площадок консилиума станет Московский областной научно‐исследовательский клинический институт имени Михаила Владимирского, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Представители медицинского сообщества соберутся для обсуждения актуальных тем развития здравоохранения 26-28 июня на нескольких площадках. Консилиум заслуженных врачей России будет проходить в МОНИКИ имени Владимирского 26 и 27 июня.

«Площадка МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского будет задействована для проведения консилиума заслуженных врачей РФ. Более 150 ведущих специалистов приедут в медучреждение для участия в конференциях по вопросу обязательного медицинского страхования», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По словам министра, участникам конференций предстоит двое суток напряженной работы с различными дискуссиями.

«В результате мероприятия участники планируют подготовить ряд предложений, которые дальше будут обсуждаться уже на правительственном уровне», – отметил Марков.

По итогам работы Всероссийского консилиума заслуженных врачей России президенту РФ Владимиру Путину будет представлена целостная дорожная карта «Медицина народного доверия», выработанная сообществом. Она сформирует предложения по реформированию системы здравоохранения до 2025 года.