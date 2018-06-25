РИАМО - 25 июн. В Талдомском округе Подмосковья до конца 2018 года перенесут из здания церкви музей Салтыкова-Щедрина, в округе стремятся развивать культурный и туристический кластеры, сообщил журналистам в понедельник глава муниципалитета Владислав Юдин.

Ранее Юдин представил отчет о развитии округа губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«В этом году мы приступили к ремонту, сделаем из старого здания администрации музей Салтыкова-Щедрина. Сейчас он расположен в храме, к концу года он переедет оттуда», - сказал Юдин.

Он добавил, что в Талдомском городском округе стремятся развивать культурный и туристический кластеры.