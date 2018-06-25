РИАМО - 25 июн. Семь библиотек отремонтируют по областным стандартам в Талдомском городском округе в текущем году, сообщил журналистам в понедельник глава округа Владислав Юдин.

В понедельник состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Талдомского городского округа Владислава Юдина. Во время мероприятия поднимались вопросы ремонта капремонта социально значимых объектов, туристический потенциал муниципалитета и другие темы.

«Мы отремонтируем в этом году почти все библиотеки, которые находятся на нашей территории по областным стандартам. Они будут иметь не только внутреннее убранство, но еще и парковочные карманы. В этом году мы запланировали отремонтировать семь библиотек», – сказал Юдин.

В прошлом году в Талдоме одну библиотеку подвели под новый формат по специальной программе.

«В прошлом году реализовывалась программа и три библиотеки на территории субъекта, в том числе из Талдомского округа, вошли в нее. На территории дома культуры «Вербилки» мы организовали библиотеку в новом формате», – добавил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал главу Талдомского округа Владислава Юдина лично следить за капитальным ремонтом школ. Сейчас все образовательные организации муниципалитета фактически находятся на ремонте или в предремонтном состоянии.