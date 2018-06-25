РИАМО - 25 июн. В Талдомском городском округе увеличилось число туристов со 100 до 125 тысяч человек в год, в 2018-м власти ожидают еще большего увеличения, при этом для того, чтобы принять гостей, округу достаточно существующих туристических баз, сообщил РИАМО в понедельник глава муниципалитета Владислав Юдин.

«Мы в прошлом году увеличили поток туристов со 100 до 125 тысяч человек. В этом году еще больше ожидаем туристов. У нас есть прекрасный журавлиный край. Находится он в деревне Дмитровке. Там очень много уникальных птиц, насекомых, рептилий, туда очень большое количество туристов приезжает», - сказал Юдин.

Он добавил, что в строительстве гостиниц необходимости нет, достаточно туристических баз.

«У нас очень хорошо развиты туристические базы, у них большой потенциал. И есть одна гостиница в Талдоме, ее достаточно», - отметил глава.