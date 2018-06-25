РИАМО - 25 июн. За первое полугодие 2018 года крупнейшие энергокомпании Подмосковья ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» расчистили 871 гектар просек вдоль линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Всего в 2018 году планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 3 тысяч гектаров просек на территории региона. Основной объем работ планируется выполнить до начала осенне-зимнего периода», – сказал Пестов.

Деревья и кустарники, растущие в непосредственной близости от линий электропередачи, представляют собой опасность. Во время неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер и мокрый снег, деревья и крупные ветки при падении могут оборвать провода.

Кроме того, кустарниковая растительность под линиями электропередачи представляет пожарную опасность.