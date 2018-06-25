РИАМО - 25 июн. В подмосковном Электрогорске открылась новая детская игровая площадка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, эта площадка стала восьмой установленной в городском округе за последние четыре года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Маленькие жители многоквартирных домов на улице Чкалова очень ждали этого события. Яркая, многофункциональная, комфортная и безопасная площадка с морской тематикой теперь радует мальчиков и девочек разных возрастов», - отмечается в материале.

Детская площадка оборудована камерами видеонаблюдения, на прилегающей территории созданы условия для комфортных прогулок родителей с малышами.

В торжественном открытии площадки принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Он поздравил всех жителей микрорайона с открытием площадки, которая будет радовать ребят не один год, а также пожелал беречь ее. Хромушин добавил, что в Электрогорске появится еще несколько таких площадок.

Вместе с главой Электрогорска Денисом Семеновым, председателем совета депутатов Романом Тикуновым и маленькими жителями округа Хромушин перерезал символическую красную ленточку и дал старт эксплуатации нового детского игрового городка.

Как добавляется в сообщении, с момента открытия площадки в социальных сетях опубликовано большое количество благодарностей в адрес губернатора от жителей Электрогорска.